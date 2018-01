Nyborg: Restaurant Teglværksskoven bliver en af tre fynske restauranter udenfor den odenseanske bygrænse, som i uge 5 bliver en del af den fynske fortælling om gastronomisk kvalitet bygget op om lokale råvarer.

Konceptet Spis under Odense Food Festival har tidligere været centreret omkring Odense. Men i 2018, når festivalen fejres for tredje gang, får gastrointeresserede fynboer mulighed for at besøge Restaurant Teglværksskoven i Nyborg, Gl. Brydegaard i Hårby og Restaurant Resumé i Svendborg.

- Vi har altid gang i nye projekter og samarbejder. Og derfor er vi glade for at være en del af Spis - nu, hvor konceptet breder sig ud over resten af Fyn, siger restaurantchef og indehaver Kristina Hedegaard og uddyber:

- Hos Teglværksskoven vil vi rigtig gerne være med til at skabe et samlet fokus på Fyn og vise, at der også er spændende gastronomi at komme efter på resten af øen, og forhåbentlig slå dørene op for nye og glade gæster.

Spis Uge 5 fejrer smag, kvalitet, og lokale råvarer, og ønsker samtidigt at bidrage til en kultur, hvor danskere vender sig til at spise mere og mere ude.

- Odenses restaurationsliv blomstrer. Men der findes også rigtig mange lækre restauranter på resten af Fyn. Med udvidelsen ønsker vi at fejre hele Fyn, for hos Spis, Odense Food Festival, er den fynske fortælling afgørende, fremhæver direktør for festivalen, Tine Gudrun Petersen.

Spis! Uge 5 finder sted fra 29. januar - 4. februar. Billetterne kan allerede nu købes på spisodense.dk/spisuge5/. /EXP