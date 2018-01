Nyborg: Det var ønsket om at støtte historiske og kulturelle værdier i Nyborg, der fik Annie og Erling Palmer Hansen til at oprette Chr. II's Kulturelle & Historiske Fond i 2008.

Og det er netop, hvad fonden har gjort nogle gange siden stiftelsen. Blandt andet har man støttet Nyborg Lokalhistoriske Arkiv med udgivelsen af en ejendomsregistrant, og i 2012 og de følgende to år fik Leo og Kirsten Jensen et skulderklap og en check på tilsammen 54.000 kroner for deres store arbejde med at vedligeholde Dyrehave Møllen.

Erling Palmer Hansen sidder for bordenden, når fondens bestyrelse mødes, og de øvrige medlemmer er Annie Palmer Hansen, Peder Gammel, Irma Trebbien og Preben Hansen.

Fonden oplyser ikke, hvor mange penge de råder over, men man forventer at kunne støtte gode projekter med 25.000 til 50.000 kroner om året. Det er stifterne selv, der har skudt pengene ind i fonden.