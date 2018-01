- Det ser mange gange frygteligt ud, når en gammel, original dør er revet ud af et hus og erstattet med noget uoriginalt, bemærker han.

Peder Gammel er også manden bag Nyborg Lokalhistoriske Arkivs omfattende registrant over historien bag samtlige huse i det gamle Nyborg.

Hvis man vil forsøge at få støtte til en istandsættelse eller retablering af bevaringsværdige arkitektoniske detaljer, skal man sende sin ansøgning inden 1. maj.Fonden kræver, at arbejdet laves efter de oprindelige håndværksmæssige principper og med anvendelse af den tids materialer og beslag mv. Arbejdet skal udføres af håndværkere, der har forstand på de gamle teknikkerDer skal være indhentet tilladelser til arbejdet, og ansøgningen skal indeholde overslag over pris.Ansøgninger indsendt efter 1. maj bliver løbende behandlet.Der er 25-50.000 kroner til rådighed pr. år.Se mere på www.chr2fond.dk

Det bygningernes detaljer, der er fokus på, når Chr. II's Kulturelle og Historiske Fond til foråret deler en portion penge ud. Hoveddøre, porte, trappesten eller gelændere. Bare for at nævne nogle af de formål, der kan komme i betragtning.

Nyborg: Ofte er det detaljen, der gør forskellen. En kedelig termorude i et gammelt hus. En primitiv port, hvor man kunne vente noget helt andet.

Der står ingen steder, at det kun er byejendomme i Nyborgs middelalderkerne, der kan få støtte til renoveringer fra den lokale kulturelle fond.

- Men på den anden side er det jo klart, at der i disse år er meget fokus på Nyborgs centrum på grund af satsningen på UNESCOs lister over verdensarv, siger Peder Gammel.

Han har særligt et godt øje til den del af det gamle Nyborg, der slet ikke er så gammelt endda.

- Da voldene blev sløjfet i årene fra 1872 til 1880, opstod der en krans af huse i Nørrevoldgade, Vestervoldgade og Østervoldgade, der består af en meget homogen række huse bygget i historicistisk stil - og ofte med mange fine bygningsdetaljer, siger han.

- Ja, med det her, siger vi til ejere af de gamle ejendomme: Lad være med at ty til en eller anden billig løsning. Prøv at søg penge hos os først, siger Erling Palmer Hansen, der sammen med sin kone Annie har oprettet Chr. II's Kulturelle og Historiske Fond.

En af betingelserne for at opnå støtte fra den lokale fond er, at husejeren allierer sig med rådgivere og håndværkere, der virkelig kan de gamle håndværk.

- Og der vil jeg gerne benytte lejligheden til en lille opsang. For der ikke så mange håndværkere, der virkelig magter de gamle håndværk. Ja, der er ikke særligt mange tømrere, der har et snedkerværksted efterhånden, siger Peder Gammel.