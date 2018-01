Nyborg: Når Nyborg Gymnasium torsdag 11. januar fra klokken 19 inviterer til orienteringssaften for elever og forældre, er det med et udvalg på hele syv ungdoms- og erhvervsuddannelser.

- Vi glæder os til at åbne dørene til vores ungdoms- og erhvervsuddannelser og til at vise kommende elever og deres forældre vores flotte faciliteter, lyder det fra rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

Gymnasiet tog i fjor de nye rammer i brug. De byder også på et 10. klasse-center og senest EUD Sosu, og tilsammen kan de unge vælge over en bredde i uddannelser, der spænder fra STX over HF, IB, HHX, EUD og EUX.

- For os handler det også meget om lokal nærhed for de unge. Vi vil gerne give dem muligheden for at finde den helt rette uddannelseshylde, hvor vi står klar til at give dem en god start på uddannelseslivet, fremhæver rektor.

Efter fælles velkomst i Multihallen er der mulighed for at møde elever og lærere fra alle skolens uddannelser. Elever og forældre kan også opleve nogle af de mange after school-aktiviteter, som Nyborg Gymnasium tilbyder. Gymnasiets vejledere er også klar på aftenen./EXP