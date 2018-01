Ishockey: Odense Bulldogs fik en skidt generalprøve på den kommende semifinale i Final Four-stævnet i Herning, da holdet gæstede Rungsted på den første fredag i januar.

Hjemmeholdet har ikke haft den bedste periode i sæsonen og havde kun vundet én af de forrige fem kampe, men mod de gavmilde fynboer - plus diverse legionærer - blev hjemmeholdet inviteret til at komme tilbage på rette spor.

Robin Rahm startede som keeper for Bulldogs. Ganske som ventet. Mere uventet var det, at Rungsted efter 2. periode kunne føre 3-0, og dermed skal man som gæstende hold en yderst sen aften i det nordsjællandske - med kampstart klokken 19.45 - godt nok være yderst stolt og tændt for at vende udviklingen.

Yderst rutinerede Morten Green bragte efter 12 minutter Rungsted foran 1-0, og så blev hver en bitcoin, dry Martini og boblende vin fremvist til fælles jubel i den klejne hal, der har set så mange op- og nedture. Men nu har Rungsted igen stærke kapitaldrenge i ryggen, nogle spillere aflønnes i bitcoins, nu hvor finanskrisen et er fjernt ondt minde - og så gøres der et nyt tilløb.