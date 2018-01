Fire 15-årige drenge kom i klammeri med en politihund nær Søhusskolen, da politiet havde fået et anonymt opkald om hærværk på skolen. Politiet fandt intet ulovligt på skolen, men sendte alligevel en politihund efter de tre drenge. Det førte til en aften på sygehuset for den ene.

Søhus: Det blev en dramatisk aften for en flok 15-årige drenge, da de torsdag aften gik ind på Søhusskolen for ifølge dem selv at få varmen. Tidligere havde de været på Stige Friskole, hvor de gerne må opholde sig, for at have noget at lave om aftenen. Da de nåede til Søhusskolen og kom indenfor, så de en politibil køre forbi ude på parkeringspladsen, og det skræmte drengene, som løb væk fra skolen og bagom på et stisystem.

Kort tid efter løb en politihund dem op og bed først Niklas Madsen i benene, hvorefter han fik vristet sig fri. Hunden bed herefter de to andre drenge, Mark Mørch og Lukas Emil Sundien. Niklas Madsen måtte efterfølgende på sygehuset, hvor han blev syet.

- Ude på skadestuen sagde de, at det var uhørt, at det var så dybt. Normalt syr man ikke dyrebid på grund af bakterier, men det blev de nødt til her, fortæller Anja Madsen, mor til Niklas.

Politiet blev kaldt ud til Søhusskolen på grund af et opkald fra en person, som har overhørt en af drengene sige, at han ikke ville være med til noget ulovligt ved at gå ind på skolen. Ifølge de tre drenge var det ikke planen. De ville blot have varmen på skolen.

- Oplevelsen var hård. Det er ikke én, man lige glemmer, fortæller Lukas Emil Sundien.