EU vil ændre på området for inddrivelse af skattesvindel. Her kan forbehold sende Danmark ud i kulden.

Retsforbeholdet kan afskære Danmark fra EU's hjælp med at inddrive milliarder af kroner stjålet fra statskassen gennem skattesvindel.

Det vurderer Tænketanken Europa, skriver avisen Berlingske.

Danmark har takket været et samarbejde med EU skaffet 2,5 milliarder kroner tilbage i sagen om svindel med udbytteskat.

Men EU er ved at opdatere sine regler på området og har fremlagt et forslag, der skal gøre samarbejdet hurtigere og mere effektivt.

Fordi Danmark har et forbehold på retsområdet, kan vi, som det ser ud nu, ikke være en del af det samarbejde. Samtidig vil de nuværende regler miste deres praktiske betydning. Sådan lyder analysen fra tænketanken.

Konsekvenserne vil være meget konkrete for Danmark, siger forskningschef Catharina Sørensen.

- Det kan betyde, at vi får sværere ved at hente svindlede penge hjem, at vi får sværere ved at gøre livet surt for kriminelle. Det er endnu et eksempel på de utilsigtede konsekvenser af retsforbeholdet, siger hun til Berlingske.

Justitsministeriet vurderer i et notat fra december, at man forventer, at de nye regler kan have en meget direkte effekt.

Socialdemokratiet vil lægge pres på regeringen for at sikre, at Danmark kan få en form for særaftale.

- Når den danske stat bliver bedraget, skal vi efter dem, der har gjort det og have pengene retur. Det vil være katastrofalt, hvis man af juridiske årsager ikke kan komme til det, siger EU-ordfører Peter Hummelgaard (S) til Berlingske.

Justitsminister Søren Pape Poulsen (K) ønsker ikke at kommentere sagen forud for forhandlingerne om forslaget her i foråret.

Et notat fra december henviser til, at ministeriet vil have fokus på at "opretholde et effektivt samarbejde på området med de øvrige medlemsstater".