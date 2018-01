I Folketinget foreslår DF's Martin Henriksen et udgangsforbud i ghettoområder efter klokken 20 for unge under 18 år. Men det kan ikke lade sig gøre, vurderer DF's byrådsmedlem i Fredericia, Inger Nielsen

- Unge mennesker på for eksempel 10, 11 eller 12 år skal ikke rende rundt i de sene aftentimer, hvis de bor i et område, hvor der er kriminalitet og utryghed.

- Det tænker jeg ikke noget om, fordi det kan vi ikke. Som lovgivningen er nu, kan vi ikke gennemføre det. Jeg mener stadig også, at børn er forældres ansvar. Så må vi gøre forældrene begribeligt, der hvor der mangler noget opbakning til forældrerollen, hvad det er, forældre skal sikre. Det giver ingen mening at udtale sig om et forslag, som lovgivningsmæssigt ikke kan lade sig gøre, siger Inger Nielsen.

Som vores lovgivning er nu, er der ikke belæg for, at man kan indskrænke folks frihedsrettigheder. Inger Nielsen, DF

Det er konsekvensen, hvis Dansk Folkepartis forslag til regeringens nye ghettoudspil vedtages. MF'er Martin Henriksen mener, at børn under 18 år skal blive hjemme om aftenen i ghettoerne - ellers skal man trække forældrene i børnepenge.

Fredericia: Skal Korskærparkens børn under 18 år have udgangsforbud efter klokken 20?

I byrådet sidder Inger Nielsen blandt andet i social- og beskæftigelsesudvalget, uddannelsesudvalget og børne- og skoleudvalget.

- Jeg ser en indgang til en god debat om, hvad vil vi gøre med de her ghettoer. Og til en debat om, hvordan vi opdrager vores børn. Jeg har selv pårørende, der bor i Korskærparken, og jeg har da også selv undret mig, når vi har været på aftenbesøg derude. Børn, der er i alder med mine mindste børnebørn i 0. eller 1. klasse, er ude. De er ikke i seng. Jeg ved, at mine egne børnebørn, der er seks og syv år, kommer i seng ved otte-tiden om aftenen, siger Inger Nielsen, der vil undgå "berøringsangst" i debatten. Der er brug for en debat om, hvad det for eksempel vil sige at gøre sine børn klar til at komme i skole den næste dag, mener hun.

- Vi er nødt til at tage fat i de forældre. Det skal vi gøre med gensidig respekt. Det er vigtigt, børnene får deres skolegang. De fleste børn kommer jo i skole. Vi skal hjælpe der, hvor vi kan. Vi skal ikke generalisere og stigmatisere hele Korskærparken. Vi skal gå ud og hjælpe de familier, hvor der er behov, siger Inger Nielsen.

Hun ser gerne et samarbejde mellem flere udvalg i byrådet på området. Også det nye helhedsplanudvalg, som er nedsat blandt andet med henblik på at udvikle Korskærparken og få området væk fra ghettolisten.

Efter Fredericia Dagblad talte med Inger Nielsen, har Martin Henriksen fredag middag "nuanceret" sit forslag. Til TV2 understreger han, at det ikke skal gælde for alle unge hele tiden. Han påpeger, at siden 2007 har kommunerne haft mulighed for at pålægge forældre, at deres børn skal være hjemme til et bestemt tidspunkt.

- Hvis for eksempel et barn har et familiemedlem, der er bandemedlem, skal barnet ikke være ude om aftenen og blive inspireret af sin storebror, siger Martin Henriksen.