Da Ældrerådets nye formand, Johnny Mikael Rasmussen, blev pensioneret trak han stikket i et par måneder og kørte alene til Sydeuropa for at cykle rundt og filosofiere over sin nye livssituation. Nu er han klar til at kæmpe for det gode seniorliv for alle Odenses ældre, og han håber, han kan få hele det nye Ældreråd med på en vision for arbejdet. I Ældrerådet skal der være plads til alles holdninger, men med fælles fodslaw når rådet længst, mener den nye formand.