Ghetto

Da statsministeren holdt sin nytårstale, blev ordene ghetto og parallelsamfund flittigt brugt. Hver gang, direktøren for Brabrand Boligselskab Keld Laursen hører disse ord, bliver han ubehaglig til mode.

Han erkender, at der nu engang fra det officielle Danmark år efter år udarbejdes ghettolister, og at Gellerup har fået permanent ophold på disse lister. Han erkender også, at de kriterier, der definerer disse lister, også definerer en stor del af Gellerups beboere.

- Jeg er enig med statsministeren i, at vi i disse områder, som vi er et af, er præget af store sociale problemer, lav beskæftigelse og lav uddannelse, kriminalitet, narko og bander, og at der derfor er brug for en indsats. Men jeg synes ikke, der er grund til at skabe et misforhold mellem grupper af borgere i vores samfund. Det synes jeg, statsministerens brug af disse to ord bidrager til.

- Det undrer mig, at man bruger milliarder af kroner på at gøre boligområder spændende og attraktive for andre beboertyper at flytte til, og man så samtidig benytter et ord som ghetto og dermed taler disse områder ned. Rent forretningsmæssigt er det ikke nogen særlig klog strategi.