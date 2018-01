Ghetto

Arkitekter er rykket ind i Gellerup. De er bekymrede over statsministerens ghetto-udmelding og positive over for forandringerne i Gellerup - men med måde.

Gellerup: En del af de forandringer, som Gellerupplanen i Aarhus er midt i, omfatter også en vis grad af nyetableret erhverv og iværksætteri i området. Selv om det endnu kun er på tegnebrædtet, er der allerede nogle, omkring 30 virksomheder, der har slået sig ned. Midlertidigt i en af de bygninger, som inden for en årrække ventes at skulle jævnes med jorden. Blandt dem arkitektfirmaet "Hele Landet." Firmaet arbejder ud fra et grundsynspunkt om social balance og sammenhængskraft i hele landet, deraf navnet, og mellem små såvel som store lokalsamfund. Ud fra den grundholdning har firmaet fundet det naturligt at slå sig ned i netop Gellerup. Arkitekternes fem gode råd Arkitektfirmaet Hele Landet, der holder til i Gellerup, deltager aktivt i debatten om bebyggelsens fremtid. På firmaets facebook-profil giver arkitekterne fem bud på, hvordan den enkelte kan være med til at forme og blande sig i Gellerups fremtid:1) Flyt ind.



2) Etabler din virksomhed der.



3) Brug den lokale skole og daginstitution.



4) Bland dig i lokalområdet.



5) Flyt derfra når der er for mange, der minder om dig selv. Det samme gælder selvfølgelig når du flytter fra Gellerup til Hellerup. Derfor har statsministerens nytårstale siden sat sit præg på den daglige snak på kontoret. - I boligsektoren var Danmark foregangsland i 60'erne, hvad kollektivtanken angår. Den historie bør man ikke bare, helt DDR-agtigt, viske ud. En ting er nyudvikling, forandring, ombygning og ændringer i infrastruktur, men når man hører statsministerens nytårstale, lyder det som om, at næste skridt er at udradere områder som Gellerup, siger en af arkitekterne, Sille Askefrø Bjørn. “ Man får ikke bedre integration alene ved at sende middelklassen ind i Gellerup. Sille Askefrø Bjørn, arkitekt - Vi risikerer at blive den generation, der river fortiden ned; vi gør det overalt, tag bare vores havne. Vi friserer fortiden væk og opdager for sent, at det også er noget værdifuldt, vi smider væk. I modsætning til for eksempel Berlin, som de fleste er vilde med, fordi man der har formået både at bevare og bygge nyt og få det til at indgå i en helhed, som mange forskellige mennesker gerne vil være en del af.

- Man skal turde slappe af

Hun og kollegaen Niels Ove Kildahl var af samme grund skeptiske, da helhedsplanen for Gellerup i sin tid blev udviklet og sat i værk. De er blevet mildere stemte, men har stadig en vis skepsis. - Der er gode elementer i planen; det har været fornuftigt at åbne området, det er godt set, men man skal turde slappe af nu og huske ikke bare at rive ned og opføre nyt, men at udnytte det bestående byggeri, lade det udvikle sig på en måde, der ikke kun er styret af kommune og boligforening, lade andre kan komme til, lade det vokse med beboernes aktive medvirken, det skal gro og vokse nedefra, hvis det skal have nogen virkning, siger Niels Ove Kildahl.

En verden til forskel