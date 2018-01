Nikolaj Sørensen og hans familie er indbegrebet af den veluddannede og velfungerende beboertype, man så gerne vil have nogle flere af i Gellerup. Her har de fundet en behagelig og fredelig hverdagsramme om deres familieliv, synes de. Men de har svært ved at få folk til at tro på deres fortælling om det gode liv i ghettoen.