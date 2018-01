4

Hvis en tilflytning af nye beboertyper skal have længere tids virkning - altså at de ikke hurtigt flytter derfra igen - skal et boligområde især indrettes, så det er attraktivt for store børnefamlier, viser erfaringerne fra Storbritanien. Årsagen er, at et rigt børneliv virker fremmende for relationerne mellem de forskellige sociale klasser.

De britiske erfaringer bygger bl. a. på den omstændighed, at mange familier er flyttet til et område, da der kun var et barn i familien. Med familieforøgelse skal der være mulighed for at få en større bolig, og at deres børn kan komme i en god skole.