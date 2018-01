Fyn har fået flere kendisser i gadebilledet, fordi store film og serier bliver indspillet her. Det er ikke mindst FilmFyns og direktør Bo Damgaards fortjeneste. Han er den tredje nominerede til Årets Fynbo.

Tinkas Juleeventyr er det seneste eksempel på, at serier og film optages på Fyn. Filmfolk skæpper i kassen, og det kaster glans over byerne, når skuespillere og instruktører stiller til fynsk gallapremiere på den røde løber. Nu bliver der også kastet glans over Bo Damgaard, der er direktør for FilmFyn, der arbejder målrettet for at gøre Fyn, Langeland og Ærø til filmland.

“ Bo Damgaard har som direktør for Film Fyn sat hele øen med omliggende øer på landkortet. Han har æren for megen omtale og har skabt arbejdspladser takket være de mange filmprojekter, som Film Fyn står bag. En oplagt Årets Fynbo - og så bor han i Kerteminde. Indstillet af Jørgen Kjærsgaard, Kerteminde

Bo Damgaard, hvordan er det at være en af fem nominerede til Årets Fynbo?

- Det er en stor ære, og det kommer helt bag på mig. Men en succes har mange fædre, og man skal huske på, at når vi for eksempel har optaget Tinkas Juleeventyr i Odense, Assens, Faaborg-Midtfyn og Nyborg kommuner, så kan det kun lade sig gøre, fordi der er stor opbakning. Blandt andet fra de otte fynske kommuner, der står bag FilmFyn.

Men det er dig, der er nomineret til en fynsk hæderspris, selv om du er tilflytter. Du har endda tidligere forsværget, at du nogensinde skulle flytte fra Jylland.

- Haha. Ja det er rigtigt. Jeg har altid gjort en dyd ud af at have med provinsen at gøre. Født jyde var det Jylland først. Men da jeg fik job som programchef på TV2, var det naturligt at flytte til Fyn. Siden har Jeg har faktisk sagt nej til job i København, fordi jeg vil blive i provinsen.

Fyn var vel okay, siden du er her endnu?

-Bestemt. Jeg har faktisk boet længere tid i Kerteminde end noget andet sted, og jeg har aldrig været et sted, hvor familien og jeg har følt os så velkomne, som her. Desuden var min farfar fra Vissenbjerg, og min farbror var forstander på Ryslinge Højskole fra midt i 1930'erne og frem til 1960, så Fyn er ikke fremmed for mig.

Hvad er det, Fyn kan?

- Fyn og Odense er i fuld gang med at realisere et potentiale, som man har været hurtigere til at realisere i trekantområdet eller i Aarhus og Herning. Det er fantastisk at mærke det løft og den vækst, der er i gang nu.

Man kan vel også sige, at det var på tide, at Fyn kom op i gear?

- Enig. Lige da jeg tiltrådte mit job, kunne jeg godt finde på at referere til, hvordan erhvervsliv og kommuner stod sammen i Jylland, så de for eksempel fik Giro d' Italia til Herning og Horsens. Det behøver vi ikke slå hinanden i hovedet med mere, for der bliver rykket og samarbejdet på Fyn.

Hvad kan Fyn så, når det handler om at tiltrække filmindspilninger?

- I min branche er fynboer hurtige, kvikke og fleksible. De er klar til at hjælpe til, når der er en produktion som snart Bille Augsts Lykke Per, der skal realiseres. Noget, der kan klares på tre dage her på Fyn, tager tre uger i hovedstaden. Og håndværkere hotel-catering og den slags er også billigere her. Og når Ghita Nørby indspiller film på Fyn og skal hjem om aftnen og optræde i Det Kongelige Teater, så er afstanden ikke større, end det lige akkurat kan lade sig gøre logistisk. Og så er der en stolthed, når film og fiktion bliver lavet på Fyn.

Er det almindelige fynboer, der føler den stolthed?

- Ja. Det så vi for eksempel, da Langeland Kommune trådte ud af Film Fyn i 2011, og vi stod med et finansieringsproblem. Men så gik langelandske borgere selv i gang med at samle penge ind, og jeg glemmer aldrig, da jeg stod på torvet i Rudkøbing og tog imod 186.000 kroner til FilmFyn. Værsgo - I kan bruge pengene som I vil, sagde de. Og så på Langeland, hvor alting ikke ligefrem bliver fragtet ind med flødeskeer. Det var fandme stort. Senere kom Langeland med igen, da det politiske flertal ændrede sig.

Kan filmholdet ikke være trætte af at skulle til Fyn og optage, hvis de bor i København?

- Nej de er glade. De 25-35 mennesker som typisk er i et dansk filmholds faste stab, de er på seminar fra morgen til aften, og de kan sidde og snakke om morgendagens optagelser om aftnen og aftale at tage noget om. Hvis det foregår i København, så tager de hjem, når klokken er kvarter i fire. Der er altid nogen, der skal hente børn og det ene og det andet. Den koncentrerede oplevelse har Paprika Steen og hendes hold er lige haft i fem uger med optagelser i Sanderum Kirke og Brændekilde Præsetgård, mens de boede på Boltinggaard ved Ringe.

Det lyder helt højskoleagtigt. Du er jo selv tidligere højskolelærer. Er der noget højskole i dit nuværende job?

- Højskoleværdierne fylder nok mere, end jeg lige tænker over. Jeg ser faktisk FilmFyn som en del af et projekt, som handler om at få Danmark til at hænge sammen.

Hvad er der galt med Danmark?

- Jeg oplever klart, at landet er ved at knække kulturelt, socialt, og at forskellen mellem fattig og rig bliver større og større. Hvis ikke vi gør noget, for at skabe fælles oplevelser, så ender vi jo i Trump-land med de konsekvenser det har.

Og hvordan skal film ændre det?

- Det at bringe høj og lav sammen om de samme oplevelser kitter os sammen. Helt lavpraktisk, synes jeg Tinkas Juleeventyr, som er indspillet på Fyn, er en fantastisk historie, som samler geografi, generationerne og de sociale klasser. Den slags projekter er vi glade for at være med i. Så meget højskolemand er jeg.

Du går også op i at give provinsen noget stolthed og værdighed. Hvordan kan kultur og film være med til det?

- Det betyder noget, når Grønnegården og et sydfynsk håndboldmiljø bliver skrevet ind i Maja Ilsøes manuskript til DR's store serie, Arvingerne, som sluttede sidste år. Og i serien var det Fyens Stiftstidende man sad og bladrede i og ikke Politiken eller Berlingske Tidende. Det betyder noget, og det er vigtigt, at folk kan spejle sig og se sig selv i de store oplevelser.

- Jeg håber en dag, der vil blive skrevet nogle nye familiefilm, hvor det ikke er en familie fra Valby, Holte eller Lyngby, der tager på sommerferie i provinsen, og når der så er gået 92 minutter, så kører de tilbage med en onkel og et gammelt surfbræt på taget af en Skoda. Det er et mindset, der skal ændres.

Når du nu skal forsøge at sprede optagelserne rundt på Fyn, kan en kommune så ikke føle sig snydt, hvis de ikke får så mange filmoptagelser?

- Der kommer ingen klager fra kommunerne. Jeg sørger for, at alle får optagelser. Lige nu synes jeg for eksempel, at vi skylder Nordfyn en film. De har ikke råbt op, men målet er, at de skal have i 2018.

Er det ikke kunstnerisk lidt bagvendt, at det handler om en fordelingspolitik mere end om at finde den rigtige location til en bestemt film?

-Jamen hvis Bille August for eksempel vil ind i lige præcist det hus i den kommune, så bøjer jeg mig i støvet og siger okay. Men så kan det være, at filmholdet kan bo i nabokommunen. På den måde bliver pengene lagt forskellige steder. Hver gang vi investerer en krone, skal det gerne give et afkast på 2-3 kroner.

Hvad ville være stort at få til Fyn?

- Næste år er vi med i udviklingen af "Vi, de druknede" som vi håber skal produceres i 2019 af Marlow Film. Det vil være fuldstændig fantastisk for Ærø, for Marstal, for dansk søfartshistorie. Det er jo dybest set en historie om disruption for 125 år siden, da Marstal satsede på sejl, da havnen havde 325 skonnerter. Jeg håber også snart, vi kan være med på et stort hjørne af en tv-serie, som har Odense som arena. Det synes jeg, vi skylder Danmarks tredjestørste by, når vi nu har været i København, Frederikshavn og Aarhus.

Du bliver 70 år næste gang. Kan du blive ved med at holde tempoet.

- Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er vildt vigtigt, det jeg laver, og jeg synes det er helt fantastisk med den opbakning, som Fyn, Ærø og Langeland giver FilmFyn. Jeg mener nok, jeg har kræfter endnu, og man skal aldrig annoncere, hvornår det er det rigtige tidspunkt at slutte