Lokaldebat: I Søren Steen Andersens nytårstale skriver han: "Et af årets helt store temaer har været skolerne. Ingen temaer over, ingen ved siden af; skoler er et tema, der optager folk. Uanset, hvor man har positioneret sig i debatten, tror jeg at vi alle trænger til at se frem og komme videre. Det kommer vi i 2018."

Spørgsmålet er så hvordan. Det får vi så svar på i den dagsorden, borgmesteren fremsætter 8. januar på ekstraordinært byrådsmøde. Der stå følgende: "Jeg vil gerne bruge min initiativret som byrådsmedlem (borgmester) til at bringe sagen op til Byrådets ekstraordinære behandling vedr. tilbygning på Tallerupskolen. Jeg (SSA) anbefaler at Byrådet beslutter, at projektet ikke bringes til udførelse."

Det kan jo ikke undre nogen, at valgets sejrherrer vil gennemføre det lovede.

Det jeg undrer mig over i den forbindelse er, at flertallet ikke vil rulle skolelukningerne tilbage. Hvorfor skal Skallebølle Skole ikke åbne igen?

I Fyns Stiftstidende 2. januar kan jeg læse, at der bliver 20 boliger indflytningsklar i Skallebølle i løbet af sommeren 2018. Hvis vi antager, at der vil være mindst et barn i hver bolig, så vil der komme mindst 20 nye børn (måske 30), der skal i skole. Kan Vissenbjerg Skole rumme flere elever? Vissenbjerg-området er valgt som bosætningsbånd i Assens Kommunes strategiplan, hvilket sandsynligvis betyder mange flere børn de kommende 5-10 år.

Hvor skal de børn gå i skole?

Jeg afventer med spænding det nye byrådsflertals visioner for vores skolevæsen.