Ny forretning

Fredericia: Der mangler stadig at blive hængt billeder op på de hvide vægge, og netværket driller lidt, men 25-årige Christoffer Mathias Pedersen var fredag eftermiddag fortrøstningsfuld.

Lørdag åbner han Mr. Juice & Bagel i Danmarksgade 24, og så skal alt være klart til kunderne.

Det er første gang, han åbner en virksomhed, så der har været mange ting at sætte sig ind i for den nye forretningsindehaver. Han er født og opvokset i Fredericia og synes, at byen trænger til et sted, hvor man kan gå hen og få sig noget sundt at spise og drikke, og hvor der bliver brugt gode, friske råvarer.

“ Om vinteren får vi ikke så mange vitaminer som om sommeren, hvor alle frugter og grøntsager er friske. Men det er vigtigt at få sine vitaminer Christoffer Mathias Pedersen

- Jeg var lidt af en ballademager, da jeg var yngre, så jeg blev sendt ud at sejle og fik køkkentjansen. Så jeg blev rigtig glad for at lave mad og går meget op i træning og sund kost. Jeg synes, Fredericia mangler et sted med frisk mad og gode råvarer. Jeg vil have alle mine varer friske hver dag, fortæller han.