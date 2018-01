Musik

Faaborg: Når Faaborg Menighedsråd inviterer til højskoleeftermiddag torsdag den 11. januar kl. 14.30, bliver det en musikalsk én af slagsen. Det er nemlig de to musikere Mette Elsborg og Erik Maribo, der står på programmet denne eftermiddag, hvor de under overskriften "Musik fra hjerte til hjerte" vil brede deres musikalske budskab ud.

Under navnet Elsborg/Maribo har duoen på mindre end to år etableret sig på den danske musikscene. Repertoiret spænder bredt over både country-, vise- og folk-genren, og de to musikere fortolker gerne kendte klassikere i deres helt egen stil. Desuden spiller de egne numre som "Manden på risten" og den følsomme ballade "Min elskede ven".

Også kendte syng med-sange fra det danske sangkatalog står på programmet - fra John Mogensen-klassikeren "To mennesker på en strand" til viser som "Den gamle skærslippers forårssang", "Avenuen" og "Jeg er sigøjner".

Højskoleeftermiddagen finder sted i Det nye Hospital ved Faaborg Kirke. /EXP