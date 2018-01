Bymæglere har svært ved at påvise en positiv effekt af gågadeforsøget i Ringe, hvor Algade blev lukket for biler tre weekender før jul. Bedre forberedelse er løsenet, hvis der skal komme en gentagelse.

Ringe: Blev gågaden i de tre weekender op til jul en gevinst for julehandelen i Ringe? Det spørgsmål er svært at få et entydigt svar på her først i januar, hvor de handlende dårligt har talt kassen op før udsalgstravlheden tager opmærksomheden.

Måske er bymægler Tine Lorentzens foreløbige konklusion egentlig ret præcis, når hun siger, at gågaden ikke har gjort nogen skade. Hun er netop ved at samle indtryk, så hun kan aflevere en evaluering af gågadeforsøget til kommunen, som betalte udgifterne til afspærring af Algade.

- Jeg har ikke hørt fra alle, for eksempel har jeg slet ikke fået tilbagemeldinger fra de torvehandlende endnu. Da forsøget begyndte skrev jeg til dem, at de skulle sige til, hvis de oplevede problemer på grund af gågaden. Når jeg ikke har hørt fra dem, så må det være udtryk for, at gågaden ikke har været til skade for dem, siger Tine Lorentzen.

- Fra folk på gaden har jeg fået positive reaktioner, mens modtagelsen blandt de handlende har været mere blandet, men ikke decideret negativ, siger bymægleren, der mener, at butikkerne gjorde, hvad de kunne for at sætte liv i gaden med vareudstilling og aktiviteter med det meget korte varsel, som de fik.

Hendes bymæglerkollega, Bjarne Dyrehauge, var en af de varmeste fortalere for at gå til biddet straks, da Søren Kristensen, formand for Teknik-og Miljøudvalget og borgmesterkandidat for Venstre, midt under valgkampen sagde ja til at sætte et gågadeforsøg på benene, hvis det rent praktisk lod sig gøre.

- Personligt synes jeg, at det var alletiders, Algade blev lukket, men det må kunne gøres mere smart. Det kan ikke være rigtigt, at der skal køre to mand fra Faaborg med et lille rækværk hver gang gaden skal spærres, siger Bjarne Dyrehauge, der kun har mødt èn negativ reaktion - en borger, som mente, at Ringe ganske enkelt er for lille til en gågade.