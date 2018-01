Læsekredse

Broby: Som et nyt tiltag vil Broby Bibliotek i foråret startede læsekredse, hvor deltagerne deler oplevelser af en bog, de alle har læst - og der er nu åbent for tilmelding.

Læsekredsenes deltagere mødes tre tirsdage i februar, marts og april, og hver gang er det en bestemt roman, der står på programmet.

Tirsdag den 27. februar handler det om "Slip mig aldrig" af Kazuo Ishiguro, tirsdag den 27. marts står "Stiklingen" af Áudur Ava Ólafsdóttir på programmet, og tirsdag den 24. marts stilles der skarpt på "Drømmemestrene" af Imbolo Mbue - alle tre dage mødes deltagerne klokken 16-18.

Der kræves ingen særlige forudsætninger for at deltage, ud over at man har læst bogen, inden man mødes for at diskutere og dele sin læseoplevelse. Bøgerne kan lånes på biblioteket, der også stiller et lokale til rådighed for møderne.

Der er et begrænset antal pladser, så tilmelding er nødvendig - det kan ske via e-mail til eklbj@fmk.dk.

Du kan se mere om læseklubberne på bibliotekets hjemmeside, www.fmbib.dk.