Faaborg: Har du lyst til at se, hvordan Faaborg Vandrerhjem er kommet til at se ud efter renoveringen til fire millioner kroner?

Så er chancen der nu. Den nye forpagter, Eva Hviid, byder nemlig på "Åbent Vandrerhjem" lørdag den 13. januar mellem klokken 13 og 16.

Der er sørget for kaffe/te/saft og et stykke hjemmebagt kage, og der vil være mulighed for at se sig omkring og få en uformel snak med den nye vært.

Vandrerhjemmet ligger på Grønnegade 71-73 i Faaborg.