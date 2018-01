Josefine Ottesen vil ikke bindes af kommunale forpligtelser i Svendborg Forsamlingshus. Men i det kommunale er man ikke ked af at blive holdt ude. Tværtimod er man begejstret over, at private bidrager til Svendborgs kultur- og fritidstilbud.

Svendborg: Nyheden om, at Svendborg får et forsamlingshus, har fået mange positive reaktioner fra Fyns Amts Avis' læsere. Og selv om kvinden bag, forfatter Josefine Ottesen, gør meget ud af at holde sig fri af kommunale forpligtelser, er begejstringen lige så stor hos det officielle Svendborg. Formand for det nye kultur- og fritidsudvalg Lars Erik Hornemann (V) hilser initiativet velkommen, og faktisk ser han mange fordele i private initiativer som Svendborg Forsamlingshus.

- Det er jo noget, som understøtter, at man kan skabe nye aktiviteter. Og at det sker på privat initiativ er jo kun godt. Det kan være noget, som giver et supplement til det mere foreningsbårede og gøre viften af aktiviteter større, siger han.

- Når kommunen er inde over, er der jo regler og folkeoplysningslov at forholde sig til. Så det giver andre muligheder for aktiviteter, som ikke ellers får plads og rum. Så jeg synes kun, det er med til at øge mangfoldigheden. Og jeg synes, det er flot af Josefine, at hun laver den satsning. Jeg glæder mig til at se, hvad det kan blive til.

- Jeg tror, vi skal være endnu bedre til at trække den slags mennesker frem i lyset og anerkende dem og fjerne barrierer. Det skal være ubureaukratisk. Sådan nogle folk skal jo ikke bruge deres tid på at rode med den slags. De skal gøre det, de er gode til.

Claus Bjerregaard, formand for Kulturelt Samråd Svendborg, er også begejstret, og han mener, at der er plads nok til mere kultur i en by, som i forvejen har mange tilbud.

- Det er modigt, og jeg bifalder selvfølgelig initiativet. I Svendborg har vi jo rigtig meget kultur og rigtig meget græsrodsarbejde, og vi kan tilsyneladende ikke få nok. Lad os endelig få mere. Jo flere steder med hjerterum og bevægelsesfrihed jo bedre.

Og måske skyldes optimismen også, at det netop er Josefine Ottesen, som står bag. Formanden ser nemlig ikke mange, som har været vigtigere for Svendborgs kulturliv end forfatteren.

- Josefines rolle som kulturdynamo i Svendborg kan faktisk ikke overdrives. Nu har jeg selv siddet i det udvalg, som var med til at indstille hende til Svendborg Kulturpris, som hun heldigvis fik. Hun har jo ikke bare gennem sit forfatterskab, men også som igangsætter og iværksætter på alle mulige kulturarrangementer gennem mange år gjort en kæmpe forskel. Hun er jo uvurderlig for en by som Svendborg, siger Claus Bjerregaard, som glæder sig over, at det arbejde fortsætter.

- Man kan kun tage hatten af for, at hun bruger sine penge på noget, som kommer hele Svendborg til gode. Hun kan ikke roses nok, mener jeg.

Når Josefine Ottesen selv fortæller om Svendborg Forsamlingshus, lægger hun vægt på, at en af styrkerne ved projektet er, at man ikke har kommunale forpligtelser. Men formand for Folkeoplysningsudvalget i Svendborg Kommune Jan Find Pedersen ser mange gode ting i huset, som udvalget alligevel ville lægge vægt på, hvis man fik lov at være med.

- Det er meget spændende. Det, jeg beskæftiger mig med, er selvfølgelig det folkeoplysende, og i det ligger jo netop tanken om, at man er med til at tage ansvar for eget liv. Og det giver det her nemlig mulighed for, når det, som jeg forstår det, er brugerne, som er med til at skabe indholdet, siger han.

Og uden at blande sig for meget i husets liv ser han muligheder for, at udvalget kan hjælpe med at sætte gang i nogle ting, hvis man får lov.

- Der er jo mulighed for i folkeoplysningen, at den enkelte borger, som ikke er organiseret, kan få tilskud til at lave arrangementer. Og så kan man måske sige, at man kommunaliserer, men det gør man jo ikke med huset. Der er noget leje, som man kunne se på. Så hvis man vil sætte noget i gang, og det behøver ikke være aftenskole, så er der faktisk penge til at starte noget op. Det er ikke som med driftsmidler, hvor man jo på en eller anden måde vil blive mere kommunaliseret, siger han.

Planen er, at Svendborg Forsamlingshus kan åbne 1. april 2018.