Vantinge: Ved et debatmøde i efteråret fik bestyrelsen mod på at fortsætte arbejdet for et multimediecenter i Vantinge Forsamlingshus. Nu sættes fokus på e-sport ved et informationsmøde onsdag 10. januar kl. 19 i forsamlingshuset. Oplægsholder bliver den meget erfarne e-sportsmand Jens Martinus Pedersen, Verninge.

Han er holdleder hos Odense Esport og ejer af Jump Esport ApS og vil orientere om e-sportens udfordringer, oplevelser og fortrinligheder.Under mødet forventes det at få en arbejdsgruppe/udvalg op at stå under HEVA - i tæt samspil med andre brugere af forsamlingshuset.Dermed kan man trække på konsulenter fra DGI. Multimedieanlægget er en del af en om- og udbygning af forsamlingshuset for godt en ½ mill. kr. - en udfordring, som bestyrelsen skal have accept til på generalforsamlingen 5. februarProjektets øvrige dele er primært i en tilbygning med et rum til multimedieanlægget, en udbygning af toiletfaciliteterne med handicaptoilet samt en ombygning af indgangen og garderobe. /EXP