Hørelse

Med et gennemsnit på 88 ugers ventetid topper Region Syddanmark suverænt med landets længste ventetider på at få et høreapparat. Det er ikke godt nok, siger udvalgsformand, som vil arbejde for at få flere regionale høreklinikker.

Ventetid: Trods udmeldinger om kortere ventetid på regionens høreklinikker, må regionsrådet konstatere, at ventetiden er gået fra meget lang til endnu længere.En ny regional høreklinik i Sønderborg med satellitter i Vojens og Tønder, som har til formål at nedbringe ventetider, åbnede i foråret, men den har ikke haft sin ønskede virkning, og det får nu regionsrådet til at tage affære.

En udfordring har været, at de patienter, der har valgt at tage til Sønderborg, indtil nu har bundet sig til den regionale klinik over fire år. Det betyder, at de fem til syv efterfølgende kontroller og opfølgninger over fire år skal foretages i Sønderjylland. Ifølge regionen har det angiveligt fået flere til at vælge tilbuddet fra.

- Det er ikke godt nok med så lange ventetider. Vi har i Sundhedsudvalget derfor indstillet, at patienterne fremover kun skal være tilknyttet den regionale klinik i seks måneder, så de kan få lavet de efterfølgende tjek på deres lokale høreafdeling. Herudover får borgere, der har udsigt til mere end ni måneders ventetid, et tilbud om at flytte deres behandling til den regionale høreklinik i Sønderborg, siger formanden for Sundhedsudvalget i Region Syddanmark, Poul-Erik Svendsen (S).