Hørehæmmet

Regionerne har langt fra været deres opgave voksen, når det gælder om at sikre alle borgere en hurtig behandling for dårlig hørelse. Det mener Dansk Folkeparti, mens sundhedsministeren kalder situationen for uacceptabel. Politikerne vil have regionerne til at øge informationen om muligheden for privat behandling.

Sag: Problemet med mange ugers, i nogle tilfælde flere års, ventetid på at få behandling for dårlig hørelse har vakt landspolitisk interesse.

Handicapordfører Karina Adsbøl (DF) havde før jul taget initiativ til en debat i Folketinget med ordførere samt sundhedsminister Ellen Trane Nørby (V).

Karina Adsbøl betegner situationen i dele af landet som så alvorlig, at den kræver landspolitikernes fokus, selvom hørebehandling ligger under regionerne.

- Som borger må man have en forventning om, at det offentlige kan klare opgaven. Det har regionerne desværre store udfordringer med. Derfor skal vi helt klart blande os, når folk med høreproblemer ikke får den behandling, de bør have. Det har menneskelige konsekvenser, at folk isolerer sig, men også økonomiske, fordi høreproblemer også kan gå ud over evnen til at varetage et job, siger Karina Adsbøl.

Ifølge hende er et af flere problemer, at for få borgerne bruger deres ret til at få hurtigere hjælp fra en privat klinik. Ordførere vil blandt andet have styrket informationsindsatsen over for borgerne.