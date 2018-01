Region

Ventetiden for at få behandling for dårlig hørelse stiger og stiger - specielt i Region Syddanmark. Kortest er ventetiden i Sønderjylland, hvor borgere skal vente et år. Meget utilfredsstillende, mener Høreforeningen, der påpeger, at den lange venten går ud over dagligdagen og i værste fald sikkerheden for borgerne.

- Folk bliver dybt frustrerede, og vi har eksempler på, at folk er mødt op på klinikken et år for tidligt, siger Majbritt Garbul Tobberup, landsformand i Høreforeningen. En oplevelse, der bekræftes af klinikken i Sønderborg.

Sagen kort I november stod der 7.171 borgere på venteliste til høreklinikkerne i Syddanmark for at få foretaget en høreundersøgelse. Børn er ikke medtaget, da de altid bliver prioriteret til en meget hurtig tid. Klinikker i Vejle og Odense oplyser, at det særligt er førstegangs høreapparatsbrugere, som må vente længst, da de som nye i systemet skal tilses af en læge. I november var der 36 ugers ventetid for kendte brugere af høreapparater i Vejle og 56 ugers ventetid i Odense.

Ventetiden på undersøgelser i regionens høreklinikker er således meget lang. Selvom der i foråret blev etableret en høreklinik på sygehuset i Sønderborg for at nedbringe ventetiden til behandling, er situationen i dag endnu værre end tidligere.

Høreforeningen mener, at de mange aktører på høreområdet bør spille langt bedre sammen. Majbritt Garbul Tobberup nævner, at 77 private klinikker i regionen har plads til at behandle langt flere ukomplicerede tilfælde af høreproblemer, end de gør i dag.

Formanden påpeger, at ventetiden har alvorlige konsekvenser for de mange borgere, som må væbne sig med tålmodighed.

- Mange af de hørehæmmedes problemer er aldersrelaterede, men vi har også folk i arbejde og unge studerende, som har svært ved at få en dagligdag til at fungere. Der er en lang række konsekvenser for folk, som går rundt med ubehandlet høretab. Der er større risiko for faldulykker, større risiko for isolation og depression, og i allerværste fald er der et kognitivt forfald, som man mener kan være medvirkende til, at man hurtigere får demens. Jeg tror ikke, at man ville acceptere det samme, hvis man havde en kørestolsbruger, som skulle vente i to år og fire måneder, og skulle ligge nede på gulvet indtil da. Det dør man heller ikke af, men livet bliver enormt besværligt, siger formanden.