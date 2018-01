Langeland: "Vi sidder i en glasbås. Socialrådgiveren, min kone og jeg. Min kone stiller spørgsmål - så jeg slipper. Skriver ting ned - så jeg slipper. Der er virkelig trangt i glasbåsen. Jeg har ikke noget at sige. Måske har jeg det lidt bedre/værre. Jeg kan benytte mig af deres motionslokaler. Hvor de også har genoptræning af slagpatienter og andre hjerneskadede."

Sådan lyder nogle linjer i Morten Gaustads nye bog "En lille bog om dysser og depression". I den skriver han åbent og ærligt om sin sygdom.

LEKTOR OG OVERSÆTTER Morten Gaustadt er født i Norge, men bor nu i Rudkøbing. Han har været lektor ved Syddansk Universitet i Odense, skønlitterær oversætter og har nu sin egen virksomhed "Laserne Kulturformidling".

For en ganske almindelig mand går livet et efterår og en vinter langsomt i stå. Noget blytungt og sort lægger sig over ham, holder ham nede, løsner hans greb om ordene og presser hans øjenlåg sammen, så han kun kan se ud af en smal sprække.

Depressionen fjerner ham fra verden, fra andre mennesker og fra ham selv. Hverken fortiden eller fremtiden giver mening. Efter flere år finder han en vej tilbage til verden. Og vejen går igennem det danske oldtidslandskab med dysser og jættestuer.

"En lille bog om dysser og depression" fortæller i tekster og forfatterens egne fotos om det der er svært at tale om. Svært fordi det er tabubelagt og skamfuldt at leve med mentale lidelser. Og svært fordi sproget går i opløsning og mister mening for den der befinder sig inde i mørket.

Morten Gaustad har også skrevet bogen "Langelands fortidsminder", som er udkommet på Langelands Museums forlag.

Den nye bog blev udgivet den 1. december. Den kan købes hos boghandlere og i "Ambassaden", Ørstedsgade 5, Rudkøbing.