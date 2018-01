Gebyr. Urimeligt gebyr på vagtlæger

Fyens Stiftstidende skrev i fredags om det nye gebyr på 4000 kroner om året, som vagtlæger er blevet pålagt. Avisen anklager de mange unge læger, der nu vil stoppe med at tage vagter i lægevagten, for "at søge konfrontationen med masseopsigelser" og for at tage patienterne som gidsler. Det er ikke fair.

Sagen handler om, at en række unge læger, der oftest har meget få vagter i løbet af et år, ikke har lyst til at arbejde gratis. Jeg ved godt, at der florerer myter om de uhyrlige summer, det indbringer at være vagtlæge. Men for den her gruppe af unge uddannelseslæger vil en vagt typisk indbringe et sted mellem 2000-4000 kroner. Når skatten er trukket, vil det sige, at de skal tage mellem to-fire vagter blot for at tjene udgiften til gebyret ind.

Jeg kender ikke andre grupper på det danske arbejdsmarked, der forventes at udføre aften- og natarbejde uden at tjene en krone på det. Og jeg synes, det er åbenlyst urimeligt, at unge læger, der hjælper samfundet med at få dækket lægevagten, skal pålægges et gebyr.

Det ville derfor klæde Fyens Stiftstidende at rette kritikken mod Styrelsen for Patientsikkerhed i stedet for at hænge samvittighedsfulde unge læger ud med urimelige antydninger af, at de er grådige. Og det må stå for lederskribentens egen regning, at lægerne søger en konfrontation. Det gør de ikke, tværtimod ønsker de en løsning.

Heldigvis har sundhedsministeren meget klart signaleret, at hun er åben over for at ændre på reglerne, så sagen kan blive bragt ud af verden, og der er allerede aftalt et møde mellem PLO og Styrelsen for Patientsikkerhed førstkommende torsdag. Her har jeg en klar forventning om, at vi finder en løsning, der indebærer, at den enkelte vagtlæge ikke længere skal pålægges et gebyr på 4000 kroner.