Historikeren og mandeforskeren Hans Bonde, der tirsdag den 9. januar fylder 60 år, har jævnligt pustet liv i den offentlige debat om blandt andet sport, maskulinitet og ligestilling.

Det vakte opsigt, da Bonde, som er professor på Institut for Idræt og Ernæring ved Københavns Universitet, i 2008 udgav en politisk-ideologisk biografi om 1930'ernes verdenskendte gymnastikpædagog Niels Bukh fra Ollerup.

Den satte fokus på den danske højreradikalismes og Bukhs brug af "personkult, masseforførelse og kontrol over ungdommens kroppe" i 1930'erne og besættelsestiden. Bondes forudgående disputats om Niels Bukh gav ham i 2002 titlen dr.phil.

Hans Bonde har også med sin forskning påvist, at idrætten var det område inden for dansk kultur, der samarbejdede tættest med tyskerne under Besættelsen.

Det skete med bogen "Football with the Foe" (Fodbold med Fjenden).

Rigtig bølgegang i debatten kom der, da historikeren rettede kritisk søgelys mod, hvad han kaldte ulovlig positiv forskelsbehandling inden for forskning og kunst - i debatbogen "Fordi du fortjener det" fra 2013.

Her hævdede Hans Bonde tillige, at Helle Thorning-Schmidts køn spillede ind, da hun blev valgt til formand for Socialdemokratiet.

I sit eget liv har han haft idræt tæt inde under huden. Bonde har således været på judolandsholdet og var i 1976, 1977 og 1981 dansk mester i denne disciplin.

Hans Bonde blev student fra Rødovre Statsskole i 1977 og cand.phil. i historie fra Københavns Universitet 10 år senere.

Han modtog i 1994 HK's Ligestillingspris. (Ritzau)