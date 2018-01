Ærø/København: Det var et umage par, der i august sidste år skabte en nyfortolkning af Bjergprædikenen fra Det Nye Testamente. Siden har organist Karsten Hermansen og rapper Kristian Humaidan optrådt et par gange på Ærø sammen med operasanger Edda Meyer, og nu får forestillingen også et publikum i København, når de tre torsdag den 25. januar optræder i Brorsons Kirke på Nørrebro sammen med et lokalt kor. Det glæder Kristian Humaidan sig til.

- Det har hele tiden været ideen at komme rundt i landet og spille efter den meget positive modtagelse de to gange, vi har spillet den her, siger han og fortæller, at også kirkekoncertgængere i Dybbøl og på Stevns får glæde af den alternative opsætning i løbet af foråret.

At de tre ærøboer skal optræde med et lokalt kor er en fin model, synes Kristian Humaidan, for det giver en forankring i det lokale.

- Det giver en forbindelse til det lokale, så det er en god måde at få nogen til at få et forhold til det og fortælle deres omgangskreds om det. Når man laver noget helt nyt, er det fint, at der er nogen, der kan fortælle om det.