- Jeg har altid villet gøre noget her i Danmark og blive selvstændig, men der er altid noget, der har stoppet mig. Jeg har sagt til mig selv, at jeg skulle tage en ting ad gangen. Nu føler jeg, at det er et godt tidspunkt, fortsætter han.

- Det var min ambition allerede for mange år siden. Men der er mange ting, man skal lære først, når man kommer (til Danmark, red.). Man skal lære danskerne at kende, man skal lære traditionerne at kende og man skal igennem sprogskole og så videre, siger Masoud Tofan.

Den ene mand bag pizzeriaet er kurdiske Masoud Tofan. Han kom til Danmark fra Syrien i 2008, og han har længe haft planer at starte et spisested, fortæller han:

- Da jeg kom til Danmark i 2008, købte jeg denne her mand. Jeg har elsket ham faktisk, og jeg har beholdt ham siden 2008, hvor jeg købte ham i en genbrugsforretning. Jeg har beholdt ham i mit hus, og hver eneste dag har jeg kigget på ham og tænkt: "Jeg skal lære, jeg skal have en uddannelse, jeg skal være kok".

Nu står han bag disken i det ny pizzeria sammen med en anden syrisk kurder, Edris Ramzi, som han ejer stedet med.

- Vi går meget efter kvalitet her. Det skal være ægte italienske pizzaer. Vi bruger mozzarella til alle vores pizzaer og durum-mel og hvedemel for at give ekstra smag og sprød bund. Vi er specielle i forhold til de andre. Men der er selvfølgelig stadigvæk folk, der ikke har lært os at kende endnu, siger Masoud Tofan.

Udover pizzaer sælger stedet også grillretter, kebab, burgere og salater. Rosso Pizzaria giver studierabat til de unge, og pizzabagerne er villige til at lytte til kundernes ønsker for at udvikle stedet fremadrettet, fortæller Masoud Tofan. For ambitionerne er ikke til at tage fejl af:

- Vi overvejer også, hvis det kan lade sig gøre, at åbne et stort pizzeria inde i byen med en stenovn på et tidspunkt, afslører Masoud Tofan.