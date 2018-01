Klubben konstaterer efter gennemgang af forrige års regnskaber, at man ikke har udbetalt 35.015 kroner til eks-lederen og eks-serietræneren Torben Bo Harder, som dermed slipper for at svare Skat af cirka 35.000 kroner.

Fodbold: B1909 påtager sig nu ansvaret i den længerevarende strid med eks-serietræner og eks-bestyrelsesmedlem Torben Bo Harder.

Det sker ved, at B1909 har udarbejdet et brev til Skat, hvor "man påtager sig ansvaret for misforståelsen".

B1909 har gennemgået DIF-kontrakten, der er indgået mellem Torben Bo Harder og B1909, gældende for 2014, samt Data-lønopgørelsen for 2015 og kan konstatere, at B1909 ikke har udbetalt 35.015 kroner til Torben Bo Harder, melder B1909.

Torben Bo Harder har i flere uger hævdet, at han ikke har modtaget pengene, som han blev sat i Skat af, da Skat krævede dokumentation for modtagelsen. Harder har via facebook flere gange offentligt gjort opmærksom på sin holdning og ønsket, at B1909 skulle påtage sig ansvaret. Og Harder er gået ud i medierne med sagen, mens B1909 - anført af formand Jan Bramsen - har prøvet at gennemgå klubbens regnskaber for at opklare sagen.

Sagen kulminerede for nylig, da eks-lederen modtog en konvolut i sin postkasse. Konvolutten indeholdt et kørselsregnskab, som eks-lederen nægtede at acceptere. Senere erkendte B1909-formanden, at det var ham, der havde afleveret det. Men formanden nægtede kendskab til det konkrete indhold.

B1909 har netop udsendt en melding om sagen, og den har også en kommentar til skattesagerne fra tidligere år. Dem omtalte Sport Fyn forleden.

"Som kommentar til de igangværende sager fra Skat omkring udbetaling af skattefri godtgørelse, er der ingen tvivl om, at klubben til enhver til råder og vejleder spillere, ledere og trænere omkring udfyldelse af køresedler, men klubben opfordrer på ingen måder til ulovligheder", melder B1909.