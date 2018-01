Middelfart: Da Middelfart Kommune skulle udskifte Berendsen-arbejdstøjet til deres pleje- og køkkenpersonale for fortsat at følge med de nye hygiejnekrav, aftalte kommunen og Berendsen at sende de 22.000 stykker aflagt tøj videre til SOS Gambias tekniske skole for unge i Gambia. Nu er alt tøjet ankommet - til glæde og gavn for eleverne og miljøet.

Susanne Skov har været hjemmesygeplejerske i Middelfart Kommune i 33 år, og i 2004 stiftede hun SOS-Gambia, som har bygget og driver en teknisk skole i Tujering. Hun var med til at pakke alt Berendsen-tøjet til skolens elever - ligesom hun selv rejste til Gambia for at tage imod den 40-fods container proppet med tøj.

SOS Gambia SOS Gambia blev stiftet som forening i sommeren 2012 og har i dag over 300 medlemmer.Men den har været aktiv siden 2004, hvor sygeplejerske Susanne Skov fra Middelfart vendte hjem fra et ophold som frivillig på Serekunda Health Center i Gambia.



Den manglende hygiejne og beskedne udrustning på centeret fik hende til at starte en indsamling hjemme i Middelfart.



Det udviklede sig til adskillige indsamlingsaktiviteter hvert år. Og Susanne Skov og de øvrige frivillige omkring hende har gennem årene sendt adskillige containere fulde med sygeplejeudstyr og undervisningsmidler til Gambia.



SOS Gambias hidtil største projekt er Fongam Skilltraining Center, som åbnes i Tujereng til september. Foruden selve bygningen stiller SOS Gambia med de over 100 årlige sponsorater, som sikrer eleverne en faglig uddannelse.



Kilde: SOS Gambia

Berendsen betalte Susanne Skovs rejse, leje og forsendelse af containeren.

- Så det var fantastisk af dem, og eleverne er jublende lykkelige for tøjet, siger Susanne Skov.

Hun fortæller, at de unge kommer fra familier, der ikke har råd til at købe arbejdstøj til skolegangen, så eleverne har før brugt deres almindelige skoleuniformer i de praktiske håndværksfag, men det slider utroligt meget på tøjet.

Nu har køkkeneleverne pludselig fået professionelle kitler, og murer- og elektrikereleverne har bl.a. fået slidstærke cowboybukser, vindjakker og veste med lommer til værktøj.

- I Middelfart Kommune har vi jo selv gået med Berendsen-tøjet, så vi ved, at det er arbejdstøj af en virkelig høj kvalitet, og det er man ikke vant til i Gambia, hvor vi har brugt lokale smede på skolen, som ankom i shorts og klipklappere for at løse svejse- og skæreopgaver, siger Susanne Skov.

Det robuste Berendsen-tøj er med til at sikre, at SOS Gambia nu kan få skabt en teknisk skole, der ligger langt over niveauet i Gambia, blandt andet når det gælder elevernes beskyttelse under praktiske arbejdsopgaver.