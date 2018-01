Der blev skabt 148.000 nye arbejdspladser i USA uden for landbruget i december, det viser den seneste jobrapport fra USA's regering.

Tallet er lavere end forventet. Ifølge Bloomberg News var en jobskabelse på 190.000 uden for landbruget ventet. Arbejdsløsheden fastholdes samtidig på 4,1 procent.

Tallene er lidt af en skuffelse efter flere måneder med flotte tal for jobskabelsen. Den lave ledighed er dog et lystpunkt, lyder det fra chefanalytiker Allan Sørensen, Dansk Industri.

- Årets første jobrapport blev desværre ikke det festfyrværkeri, vi havde håbet på. Der blev skabt væsentligt færre nye job end ventet. Men amerikanerne kan stadig glæde sig over den laveste ledighed i sytten år, siger han.

Også Steen Bocian, cheføkonom i Dansk Erhverv, hæfter sig ved, at ledigheden har nået et generelt meget lavt niveau.

- Trods den lave ledighed er lønvæksten fortsat ganske moderat. Det er en tendens, som gør sig gældende i både USA og Europa, hvor beskæftigelsen også sætter rekord i øjeblikket.

- De lave lønvækst er en del af forklaringen på, hvorfor renten ikke er højere i USA trods det stærke økonomiske opsving, siger han.

Til trods for dagens skuffende tal er det overordnet set en flot form, som det amerikanske arbejdsmarked kunne vise frem i 2017.

Ifølge Dansk Erhverv blev der skabt i alt 2,1 millioner nye arbejdspladser i USA i løbet af hele 2017. Det er ret så gode tal, der også har smittet af på verdensøkonomien.

Frederik Engholm, chefstrateg i Nykredit, ser da heller ingen grund til at være bekymret for amerikansk økonomi.

Han fremhæver blandt andet, at der tidligere på ugen kom tal for erhvervstilliden (ISM), der strøg i vejret - blandt med et meget højt niveau for industriordrer.

- Så selv om vi fik en måned med svag jobskabelse - et tal som svinger en del fra måned til måned - så er der ingen grund til større bekymring for amerikansk økonomi. Det går godt i USA lige nu, siger han.