Kloden rundt

Holland: Takket være Belgien har Holland taget hul på det nye år med lidt flere hektar end i 2017. Der ligger dog ikke noget dramatisk bag. Det skyldes blot noget vand mellem de to vesteuropæiske lande. For siden floden Maas på kunstig vis fik ændret sit løb i 1961, har to halvøer på i alt 16,3 hektar reelt været afskåret fra Belgien. Én hektar svarer til cirka halvanden fodboldbane. Det samme har været tilfældet med en halvø på den hollandske side. Den måler kun 3,1 hektar. Ved nytår byttede de to lande derfor halvøerne, som alle er ubeboede. På den måde voksede Holland med cirka 12 hektar. Det er første gang siden 1843, at grænsen er blevet ændret mellem de to lande. (ritzau/dpa)