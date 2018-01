Kloden rundt

Japan: Selv om mange aktivister og flere europæiske lande har opfordret til at fange færre blåfinnede tun, er der stadig godt gang i salget i Japan. Fredag blev en gigantisk én af slagsen solgt for 36,5 millioner japanske yen - omkring to millioner kroner - på en auktion ved Tokyos berømte Tsukiji-fiskemarked. Tunen vejede 405 kilo. Det betyder, at den havde en kilopris på 90.000 yen svarende til cirka 5000 kroner. Det var virksomheden Yamayuki, som forhandler fisken, der købte den på auktionen.

- Den var billigere end ventet, sagde direktør Yukitaka Yamaguchi til fremmødte journalister. Auktionen var den sidste på det historiske fiskemarked, inden det rykker over til nye omgivelser. Beslutningen om at flytte det 82 år gamle Tsukiji-marked er ikke noget, som alle synes om. Blandt modstanderne er de mange, der har deres forretninger på markedet - typisk arvet fra flere tidligere generationer. (ritzau/dpa)