Musik

Sangen var "Little girl on the stairs". Den handler om, at Sara blev født på en trappeafsats i Købmagergade. Om kort tid får også alle andre end konfirmationsgæsterne og Sara mulighed for at høre den. Fredag 12. januar udkommer sangen som single på over 150 digitale platforme.

- Jeg kunne slet ikke se på hende undervejs i sangen. To andre piger i familien blev så berørt, at de måtte forlade lokalet. Sangen var en overraskelse til Sara. Hun var helt væk, så selvom vi ikke spillede den helt perfekt, opnåede jeg det med sangen, som jeg ville, siger Lennart og læner sig tilbage med et næsten saligt smil.

Den 41-årige mand ligner ikke en, der let bliver nervøs. Men den dag, hans datter, Sara, skulle konfirmeres, og han skulle synge sin helt nye, hemmelige sang for hende, kunne han knap stå på sine egne ben.

Fredericia: - Jeg følte, at mine ben rystede. Men når jeg så ned på dem, kunne jeg se, at de ikke rystede. Jeg var bare nervøs. Faktisk har jeg aldrig nogensinde været så nervøs, siger Lennart Seemand Christensen.

Lennart Seemand Christensen kunne mærke, at sangen ville mere end "bare" at blive spillet ved en konfirmation.

- Der er noget magisk ved den sang. Vi besluttede at indspille den med vores trio, The Highs, siger han med henvisning til de to musikalske følgesvende, Erik Rask Nielsen og Mathis Jeppesen.

Nummeret blev indspillet med Henrik Thrane ved pulten. Resultatet blev en version med lidt mere lyd, end bandet normalt kan mønstre.

- Den kom til at lyde helt rigtigt. Lige som den skal: Med lidt ekstra guitar og trommer til sidst, siger Lennart.

Udgivelsen i januar er valgt af to grunde.

- For det første er der lidt melankoli over nummeret, som passer godt til januar. For det andet er januar en måned, hvor man ikke så let drukner i en masse andre udgivelser, siger Lennart.

Han glæder sig til udgivelsen.

- For os handler det om at udtrykke noget og om stoltheden i at lave noget, som andre kan have glæde af - ligesom vi har haft glæde af musik.