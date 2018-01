Man kan også nyde samtidig med, at man yder. Tænk bare på børn - de nyder den kærlighed, de får fra mor og far, og så yder de ved at give kærligheden tilbage og efterhånden i livet lærer de forhåbentligt af mor og far og andre, at man har pligt til at yde, før man nyder.

Man skal også tænke på, at mange af de ting, man gør og beslutter gennem livet, kommer til at berøre os alle, når vi bliver 60+. Det gælder især politikerne. De tænker ikke over, hvad de beslutninger, de træffer, kommer til at betyde for os 60+ på langt sigt, ofte tænker de kun 4-8 år frem i tiden.

Nu er jeg blevet valgt ind i Ældrerådet for de næste fire år, og jeg vil være med til at forny ældrerådets arbejde. Byrådet har pligt til, at alt hvad der vedrører 60+, skal forelægges Ældrerådet, inden byrådet tager sin endelige beslutning og har lyttet til, hvad Ældrerådet har af forslag og forslag til forbedringer i fremtiden for 60+.

Nu skal Ældrerådet jo ikke kun henvende sig til ældre- og handicapudvalget, men faktisk til alle forvaltninger, man sidder jo også og træffer beslutninger, som de måske ikke tænker over hvad det kommer til at betyde også for 60+. Alle beslutninger skal endeligt besluttes i byrådet. Det kræver stort arbejde at gennemlæse alle dagsordener til byrådsmøder, og det vil jeg bestræbe mig på at gøre og komme med indsigelser, hvis jeg og andre ikke synes, det er o.k. med de forslag, der bliver fremlagt, og jeg vil også bede om aktindsigt i alle forslag, der vedrører 60+, hvis jeg ikke mener, at de er korrekte.