Musik

Når fredericianske The Highs udgiver "Little girl on the stairs" skal titlen tages helt bogstaveligt.

Fredericia: - Maibrit skulle lige tisse, inden vi kørte tilbage til sygehuset for at føde, siger Lennart Seemand Christensen og mindes en aften i 2001. Den 41-årige fredericianer er sanger og sangskriver i bandet The Highs, der 12. januar udsender singlen "Little girl on the stairs". Sangtitlen skal tages helt bogstaveligt: Den handler om hans datter, Sara, der blev født på en trappeafsats i Købmagergade. “ Saras hoved bulede ud i Maibrits trusser. Jeg kunne godt se, at vi var nødt til at klare det selv, her på trappeafsatsen. Lennart Seemand Christensen - Vi havde været frem og tilbage til sygehuset flere gange og var ved at være lidt trætte af det. Også på sygehuset syntes de, at vi havde været frem og tilbage gange nok. Så da vandet gik, mente de ikke, at vi behøvede at skynde os. Men til sidst ville vi nu af sted alligevel. Maibrit skulle bare lige tisse først, siger Lennart. Så kom presseveerne.

Griber barnet

Så snart presseveerne begynder, bliver Lennart nervøs for, om parret når til sygehuset i tide. Og frygten vokser helt bogstaveligt for hvert skridt, den vordende mor tager. - For hvert trappetrin kommer der en presseve. Hun skriger helt vildt. Da vi når til en trappeafsats kan jeg se, at fødslen er i gang. Saras hoved buler ud i Maibrits trusser. Nu er der ingen vej tilbage, siger Lennart. Han råber til Maibrits søster, Anja, der er med som chauffør, at de ikke når det. De er nødt til at tage imod barnet på trappen. Her. Nu. - Jeg råber til hende, at hun skal skaffe en saks, så vi kan klippe navlestrengen. Imens har Maibrit fået trusserne ned omkring anklerne. Hun står stadig op, mens Sara bliver født. Og pludselig går det stærkt. Så stærkt, at Anja lige når at gribe Sara, inden hun rammer gulvet, siger Lennart, mens han vender og drejer sig i stolen. Trappeafsatsen er smurt ind i fostervand og blod, da Maibrit får sin nyfødte datter i armene og med køligt overblik beder sin søster notere klokken.

Panikken kom med Falck-redderne