Kloden rundt

Spanien: Det er tilsyneladende ikke kun helt almindelige mennesker, som indleder det nye år med en kur. Efter at det er kommet frem, at flere af soldaterne i en af de mest berømte enheder i den spanske hær, La Legión, er for tykke, har de nemlig fået besked på at tabe sig.

- La Legión er endt i en situation, som kræver en række tiltag for at nedbringe vægten blandt mandskabet, står der i et memo, som avisen El País har bragt. Det er en fysisk undersøgelse af flere end 3000 soldater, som har vist, at seks procent af dem har et bmi på over 30. Et bmi mellem 30 og 39 betyder, at en person er fed. Allerede tilbage i september begyndte kuren, og ifølge militæret går det allerede fremad. Dødens brudgomme, som elitesoldaterne kaldes, er kendt for deres sejhed, karakteristiske pastelfarvede uniformer og hurtige march, skriver avisen The Guardian. Diktatoren Francisco Franco er blandt de mest kendte kommandører af legionen. (ritzau)