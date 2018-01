I efteråret viste det sig, at man i over 10 år har undladt at tage den demografiske udvikling af de ældre i betragtning, hvorved der er tildelt ældreområdet for få penge.

Nu kommer det frem, at der allerede uddannes for få sosu-assistenter. En udvikling, som i løbet af bare otte år vil betyde en mangel på tusindvis af uddannede sosu-assistenter.

Hvorfor er der ingen, der i tide har råbt vagt i gevær og fået taget hånd om den uheldige udvikling, som endnu engang forringer vilkårene for de ældre?

Det råber til Himlen.