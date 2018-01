Medierne er nærmest gået amok over, at læger ikke vil være vagtlæger, såfremt de skal betale et gebyr på 4000 kroner.

Loven er naturligvis ikke for dem, der har enkelte vagter årligt, men lægerne sender også et signal til os alle, at de holder sammen som en enhed. Fejlen rettes om få dage.

Egentlig beviser det, at danske faggrupper er solidarisk over for deres medlemmer. Også familielæger, der ellers ikke skal betale de omtalte 4000. Derfor er det heller ikke rimeligt at komme med kritik af vore dygtige og flittige læger.