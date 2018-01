Ifølge DR's Kontant forleden betaler fiskehandlere over 60.000 kroner om året i kvalitetskontroller, og det er en af grundene til de høje priser på fisk.

Fra mit tidligere virke ved jeg, at gartnere let betaler 10.000-20.000 kroner for et besøg fra plantetilsynet, der kvalitetskontrollerer produktionen. Og tandlæger skal betale godt 7000 kroner for kvalitetskontrol hvert år.

Og nu hyler lægerne op over et bette gebyr på 4000 kroner. Suk.

Fint hvis man vil gøre noget ved problemet med dyre offentlige kontroller - men så gør det generelt. Ikke bare for den mest vellønnede gruppe, der har det mindste problem. Tak.