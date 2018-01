Avisen har i den senere tid skrevet meget om det omfattende byggeri i Odense, og at byen snart kan gøre sig fortjent til at regnes for en storby som København og Aarhus.

Kunne Odense så ikke sætte prikken over i'et på sin ellers imponerende Thorkild Ellegaard Arena, der fejredes som færdiggjort 2015 og behørigt blev indviet af Anker Boye og Jane Jegind? Cyklebanen danner ramme om flere nationale og internationale mesterskaber og er beundret af mange.

Desværre har den et par problemer. Publikum og ryttere fryser, og der er kun ét toilet til deling. Man mindes Osvald Helmuths vise "100 mand og én bajer", men her drejer det sig ikke om at indtage, men komme af med.

Mit håb er, at Odense gør byggeriet helt færdigt, så de mange mennesker, der færdes i Arenaen, ikke udsættes for de ubehagelige mangler. Byggeriet skulle gerne kendes for noget unikt både betragtet ude fra men også oplevet inde fra.