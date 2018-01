Skat. Skattelettelser er i toilettet

Ansvar og respekt er som regel nogle af nøgleordene i de fleste politiske partier. Men ikke når det kommer til velfærd og skattelettelser.

Senest er nogle politikere begyndt at bruge manglende rengøring på skoletoiletter som modargument for skattelettelser. Der er efterhånden ingen grænser for sammenligninger.

Da jeg gik i skole, var standarden af rengøringen på toiletterne ikke bedre end i dag. Og hvis man vil anfægte min hukommelse, så kan jeg bidrage med yderligere otte år som folkeskolelærer, inden jeg omskolede mig, og heller ikke her oplevede jeg forringelser.

Men til gengæld kunne man blandt de unge gradvist se ligegyldigheden og den manglende respekt for skolens rammer. "Det er lige meget, der kommer rengøring". Netop den indstilling præger en del unge mennesker i dag, og det vil ekstra rengøring ikke kunne opveje. Der påhviler forældrene en opgave på området, ligesom når man lærer sine børn at rydde op derhjemme.

Vi kan ikke betale os ud af velfærden. Det kræver, at vi tager ansvar og del i de små ting for at lette byrden.

Skattelettelser vil med den nuværende høj-konjektur bidrage med flere skatteindtægter og flere arbejdspladser. Skatten i Danmark er alt for høj, den skal ned og gerne meget længere ned. Velfærd og skattelettelser er ikke hinandens modsætninger.

For at kunne yde velfærd skal der skabes vækst i det private, og her er skattelettelser vejen frem.