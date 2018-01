Gudme: Arne Ploug var ikke mere end fem år, da kærligheden til musikken ramte ham for livet. Det hele begyndte hos naboen til barndommens lille gård i Øster Skerninge, hvor den lille Arne forelskede sig op over begge sine små musikalske ører i en harmonika.

- Min otte år ældre søster holdt ungdomsgilde efter konfirmationen hos naboen. Jeg oplevede mit første musikalske mirakel: den levende musik, fortæller den nu 67-årige Arne Ploug.

Nytårskoncert i Gudme Sammen med dirigent og trompetist Gert Skovlod Hattesen, Prinsens Musikkorps, Skive, har kirke- og multi-musiker Arne Ploug, Music All`s, Gudme genoplivet nytårskoncerten i Gudmehallerne. Det sker efter seks års pause. Nytårskoncerten 2018 holdes søndag 14. januar klokken 15. Solist og konferencier ved koncerten er skuespiller Bodil Jørgensen. Publikum, der også kan spise i hallen inden koncerten, modtages i foyeren af Arne og Ingeborg Plougs egen dobbeltkvartet " Sydfynske Four Jacks og Pigerne". Gert Skovlod Hattesen er født og opvokset i Gudbjerg, uddannet på Det fynske Musikkonservatorium og var en årrække underviser og dirigent i Peder Most Garden.

- Jeg husker tydeligt, at jeg bare stod og måbede over manden, som spillede harmonika. Kærlighed ved første blik og lyd, siger han, som man roligt kan sige levede sin musikalske passion ud. Arne Ploug er kirkesanger, musiklærer, organist ved Gudbjerg Kirke og stifter af mange bands og orkestre. Fra hans og hans ligeså musik-og drama-vilde hustru Ingeborgs hus i Gudme er kommet masser af undervisning i blandt andet musicals. De har en forening, som hedder Music All`s, og netop den er lige nu i brug, da Arne Ploug sammen med Gudbjergdrengen, dirigent og trompetist Gert Skovlod Hattesen 14. januar genopliver de legendariske nytårskoncerter i Gudmehallerne. Som korleder har han damekoret "Arnes Angels" og både han og Ingeborg synger i "Sydfynske Four Jacks og Pigerne". Med harmonikaen er han i trio med Hans Rytter og Peder Sørensen elsket underholdning på plejehjem med ørehængere fra "farfar var ung". Han har forlængst haft 25 års jubilæum som sanger ved Gudbjerg Kirke, hvor han efter eget udsagn i 2001 blev "ophøjet" til orgelbænken.

Arne Ploug Arne Ploug, musiker og organist, er født i 1950 i Ø.Skerninge. Faldt for musikken og en harmonika allerede som fem-årig. Lærte sig selv harmonikaspillet og lærte klaverspil hos naboen. Sammen med sin mentor Leif Lauritsen fra Vester Skerninge dannede han en trio, som sang og spillede danske sange. Han blev korsanger blandt andet i Vester Skerninge Sangkor. I lære hos Ollerupbageren som konditor, men musikken vandt. Efter HF blev Arne Ploug musiklærer fra Skårup Seminarium i 1975. På en korrejse sammen med Flemløse Sangkor mødte han sin Ingeborg. Parret har to døtre og en søn samt to børnebørn. Parret har i kærlighed til musicalgenren foreningen Music All's. Arne Ploug blev organistuddannet i 2001 og er organist ved Gudbjerg Kirke. Han spiller og synger i forskellige trioer og dobbeltkvartetten "Sydfynske Four Jacks og Pigerne", som tager mod folk i Gudmehallernes foyer ved Nytårskoncert 2018.

- Musik i mit hjem var nok min evigt syngende og fløjtende mor. Arbejdet på en gård var hårdt. Det stod hurtigt klart, at jeg nok ikke skulle til landbruget. Efter mit møde med harmonikaspilleren fik jeg en lille papharmonika, for et rigtigt instrument var kostbart. Den sled jeg hurtigt i stykker. En dag kom min mor fra Svendborg med en pakke. Den indeholdt en xylofon, der ikke helt var det samme, fortæller Arne Ploug, som sammenbidt gik i gang med at spare op.

- Det var en stor dag, da jeg i 1961 med mor ved hånden drog til musikhandlen i Møllergade i Svendborg med min formue på 115 kroner. Dér havde jeg længe luret på den yndigste lille harmonika. Den kostede 125 kroner, men min mor var vaks og fik presset prisen en 10'er ned, fortæller Arne Ploug, der ikke ville gå til spil, før han igen hos naboen mødte nabodatterens kæreste, som gav undervisning i klaverspil i sommerferien.

- På Vester Skerninge Skole mødte jeg korlegenden Leif Lauritsen. Netop mødet med mennesker, der var på det rette sted sammen med mig, har jeg været heldig med, siger musikeren, der efter skolen udlevede en anden drøm.

- Mor blev lidt sur, da jeg ikke ville læse videre. Jeg ville være konditor. Allergi gjorde, at jeg ikke fik kontrakt, men efter at have været rengøringsdreng hos Ollerupbageren lærte jeg faget, siger han og rækker fadet med den hjemmebagt kransekagekonfekt frem.

Efter år, hvor Arne Ploug var ude og spille til fester med sin harmonika og derefter gik direkte i bageriet, kom han på Skårup Seminarium, blev musiklærer og gudfar til utallige musiksammenhænge. Ved en korrejse i Israel mødte han sin Ingeborg, dansk, engelsk og drama-lærer.

Ingeborgs mor havde inden rejsen sagt: Får du en kæreste på turen, skal han være tenor. Familien manglede sådan én for at kunne synge firestemmigt juleaften. Også her leverede musikkens mand, Arne Ploug varen.