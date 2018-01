Lyntoget fra København en lørdag aften i december.

På den anden side af midtergangen sidder mor, far og tre børn. Eller rettere: Det tredje barn er så lille, at han ligger i sin barnevogn bag morens sæde. Ligger er så meget sagt, for han karter rundt i vognen, mens mor forsøger at pacificere ham med stumper af banan, æblehapser og appelsinjuice. Far, der er akut på vej til drømmeland, forsøger halvhjertet at stille spørgsmål, han ikke forventer svar på, til de to fem-syvårige døtre, der sidder med næserne i hver sin Ipad - hvor lyden ikke er slået fra.

Mor kommanderer fra barnevognen:

- Kan du ikke lige pakke pigernes madpakker op? Rækker du mig lillebrors hagesmæk? Jeg kan ikke huske, hvor jeg lagde billetterne - finder du dem frem? Måske er de i den røde taske i det blomstrede net. De kan også ligge i lynlåslommen på pusletasken.

Far rejser sig og kigger tomt på sammensuriet af tasker og poser på bagagehylden.

Mor sukker højlydt:

- Jeg kan da også gøre det selv. Og til sønnike: "Lad være med at råbe sådan. Jeg skal lige hente vores billetter".

Vi har kun kørt otte minutter, og jeg ærgrer mig allerede over, at jeg ikke købte pladsbillet til en stillekupé.

I samme øjeblik begynder togføreren sin færd gennem den stuvende fulde vogn. Han standser et par sæder fra mig med ordene:

- Nye rejsende?

Ja, det er vi sådan set alle sammen. For toget er endnu ikke nået til Høje Taastrup.

De næste replikskifter drukner i barnevognsbarnets skingre hyl, men pludselig lyder det - indigneret på etatens vegne - fra togføreren:

- Havde du virkelig regnet med, at du kunne køre fra København til Randers for 30 kroner?!!

Svaret kommer lidt tøvende og på solidt jysk fra en ung stemme:

- Jeg syntes også, det lød billigt. Men jeg har været i USA et halvt år, så måske var der sket noget med priserne, jeg ikke havde hørt om, lyder bortforklaringen.

Min første tanke er: "Sikken en idiot, den undskyldning, må du godt nok længere ud på landet med!"

Konduktøren ryster på hovedet og forklarer, at han principielt skal udskrive en kontrolafgift på 750 kr. til billetsynderen, men at han for julefredens skyld vil lade nåde gå for ret.

Tværs gennem togets rumlen kan jeg hører den unge fyr ymte noget om et dankort, der er blevet spærret. Kontrollørens svar drukner i støjen fra småbørnsmorens højlydte tyssen på døtrene, som er kørt sur i Ipad-legen. Den unge fyr rejser sig og begynder at fumle med en bugnende rygsæk, der er klemt ind mellem sæderne. Han har tydeligvis fået besked på at forlade toget ved næste station. Inden han får bakset rygsækken på plads på skuldrene, bryder småbørnsmoren ind i samtalen:

- Undskyld mig. Jeg hørte, at du ikke har et dankort. Hvor skal du hen? Til Randers? Det kan da ikke koste en herregård. Har du Mobilepay? Så køber jeg en billet til dig, og så kan du bare overføre pengene til mig.

Den unge fyr og togføreren smiler - nærmest lige lettede.

Billetten bliver købt. Pengene bliver overført. Og da toget når Odense, har jeg på tredje hånd hørt en samtale udspille sig mellem moren og rygsækfyren. Han fortæller om sin rejse ene mand i en autocamper tværs over USA, og hun fritter ham om hans fremtidsplaner, samtidig med at hun vugger sønnike i søvn og sætter pigerne i gang med et spil Uno - tværs hen over far, der sover tungt.

Jeg stiger af toget med en flov smag i munden over min automatreaktion over for larmende småbørnsfamilier, der ikke tager hensyn til andre rejsende, og folk, der forsøger at snyde sig til at køre gratis med tog.

Oplevelsen gav grobund for mit nytårsforsæt om altid at tro det bedste om andre mennesker og - som moren i toget - fremover at se ud over min egen næsetip og have overskud til at hjælpe andre, også i pressede situationer.