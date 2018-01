If you always do, what you have always done,

You'll always get, what you have always got"

- Harry Ford

Alle vil være lykkelige, og det er jo ethvert menneskets ansvar for at føle sig sådan. Nogle gange drejer det sig om at være mere bevidst om, hvordan man har det og lave ganske små ændringer, som kan være nok for at få masse af lykke i sit liv. - Anturi

Det nye år er kun få dage gammelt. Mange bruger disse dage for at gøre status, reflektere, sætte mål og slippe af med alt det, der forhindrer én i at leve som man egentlig gerne vil.

Hvis du ofte føler dig stresset, har angst, byrden af uløste problemer, skyld eller beklager dig over fortiden, er tid til at tage dig sammen og minde dig selv om, at det ikke er andet, end dine negative tanker, der forhindrer dig i at leve.

Slip negative følelser. Skyldfølelse og angst for fremtiden er store forhindringer til at lave det, hvad du virkelig vil.

Lad være med at fortryde noget. Alt har mening, selvom du ikke kan se den endnu.

Slip bekymringer. At bekymre sig er det samme som at bede om noget, du ikke har brug for.

Slip negative situationer, som du har haft i 2017 ved at ændre din reaktion på dem. Du kan ikke ændre fortiden, men du kan starte på et nyt kapitel i dag.

Slip negative tanker. Du kan selv vælge dine tanker, og det kan betale sig at vælge de positive. Når lyset kommer, forsvinder mørket. Så når du systematisk vælger positive tanker, vil de tanker, som begrænser dine muligheder og dit potentiale, efterhånden forsvinde. Det tager længere tid end i den fysiske verden, hvor vi kan se resultatet med det samme.

Slip gamle overbevisninger, som ikke gavner dig. Overbevisninger om dig selv, om penge og andre vigtige livsområder. Det, vi tror på, er ofte ikke sandt. Hvis du har en overbevisning om, at der er noget du ikke kan, kan du være sikker på, at du heller kan det i den fysiske verden.

Lav en grundig rengøring af huset og omkring dig. Ryd op og smid alt det ud hjemme, som du ikke har brugt i mere end 2 år. Slet alle de filer på din pc, som ikke er aktuelle mere. Smid alle unødvendige ting ud fra dit kontor.

Efter "udrensning" får du mere plads til godt nyt. Hvad vil du? Der skal sættes klare fremtidsmål. Du kan ikke nå til en havn, hvis du ikke ved, hvilken havn dit skib sejler til.