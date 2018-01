En vordende kvindelig bilist i Odense fik ikke den bedste start på sine formentlig mange år bag rattet, da hun torsdag eftermiddag var til køreprøve. For midt under køreprøven blev kvinden påkørt af en anden bilist. Det var dog ikke hendes skyld. Uheldet skete i en rundkørsel ved Rødegårdsvej/Købkesvej, hvor hun var på vej til at svinge af Købkesvej. I rundkørslen kom en cyklist kørende, og den køreprøvesagkyndige, der sad på passagersædet i bilen vurdere, at der var en risiko for at påkøre cyklisten. Så han klodsede bremserne for at undgå et sammenstød.

Det skete dog alligevel. Ikke med cyklisten, men med en bagfrakommende bilist, der kørte for tæt på skolevognen, der på grund af køreprøven ikke var udstyret med et skolevognsskilt. Der skete kun ringe skade på skolevognen, men den bagfrakommende bil blev skadet på fronten. Det fremgår af den anmeldelse, som den køreprøvesagkyndige har indgivet til politiet, og som optræder på døgnrapporten.