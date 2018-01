Lene havde første arbejdsdag på TV 2 i 1988. Siden da har hun været med til at sikre overblik over budgetter, månedsrapportering og anlægsaktiver i det store mediehus.

Mange års erfaring har sikret en solid faglig ballast, men i 2013 besluttede Lene sig alligevel for, at det var tid til at hente ny indsigt igennem efteruddannelse ved Erhvervsakademiet Lillebælt. I 2017 blev hun færdig med sit sjette modul under akademiuddannelsen Økonomi og Ressourcestyring.

Inspiration og faglig selvsikkerhed

På uddannelsen har Lene oplevet, at hun, gennem en kombination af ny teori, værktøjer og sparring med økonomifolk fra andre virksomheder, har fået fornyet inspiration til sit arbejde. Samtidig har en større selvsikkerhed i faget givet mod på oftere at byde ind, når det kommer til større beslutninger inden for eget ansvarsområde.

- TV 2 er en arbejdsplads, hvor der ikke er langt fra idé til handling, og hvor der er plads til, at man kan komme med idéer til, hvordan vi kan gøre tingene anderledes. Her har studiet givet inspiration og selvtillid til at byde ind med nye måder at gribe opgaver an på, fortæller Lene.

Også mødet med fagkolleger fra andre virksomheder har været en stor inspiration.

- Det har været spændende at møde andre studerende og høre, hvordan man griber opgaverne an i andre virksomheder. Vi sidder jo med mange af de samme udfordringer og har stor værdi ud af at sparre omkring nye arbejdsmetoder og tilgange, fortæller Lene.

Foruden de økonomiske fag har akademiuddannelsen også givet plads til valgfaget skriftlig kommunikation, der har skærpet evnerne til at levere god formidling af den ellers - for nogen - tørre økonomi. Det har været et spændende afbræk fra de rene økonomiske fag.

Et stærkt strategisk værktøj

Og det er vigtigt med dygtige økonomimedarbejdere, der formår at klæde ledelsen talmæssigt på til at sætte strategisk retning og træffe de rette beslutninger. Ressourcestyring og overblik er nemlig et vigtigt strategisk værktøj for enhver ledelse.

Det ved Jesper Ussing Hjort, uddannelsesleder og vejleder ved Erhvervsakademiet Lillebælt, alt om.

- Som medarbejder med ansvar for økonomien påhviler der et stort ansvar for at sikre, at virksomheden står på et solidt fundament af faglig stærk økonomistyring. Gennemgående indsigt i de økonomiske forhold har afgørende indflydelse på evnen til at vælge den kurs, der er den rigtige for virksomheden, fortæller Jesper om et af målene med uddannelsen.

En akademiuddannelse i økonomi og ressourcestyring klæder de studerende på til at analysere komplekse økonomiske problemstillinger og benytte de rigtige værktøjer.

- Mange af vores studerende tager uddannelsen, fordi de gerne vil noget mere end det, de gør. Have mere ansvar. Andre er ledere, der har brug for større indsigt i virksomhedens økonomi for bedre at kunne træffe strategiske beslutninger. Det giver en spændende blanding af fagligheder, afslutter Jesper.

For Lene er der ikke nogen tvivl om, at efteruddannelse har været den rigtige beslutning for hende. Hun har dog følgende råd til potentielt kommende studerende.

- Man skal vælge noget, som man brænder for. En akademiuddannelse kræver en ekstra indsats i dagligdagen, så det er vigtigt, at det er lysten, som driver værket, fortæller hun.

