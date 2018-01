Sportsshow: Mr. GOG - Poul Syberg - føler sig tydeligvis bedst tilpas, når han afslappet færdes rundt i GOG-komplekset i Gudme iført en eller anden form for træningstøj.

Da Sport Fyn fredag formiddag ville tale med Syberg, havde mr. GOG imidlertid ikke lige tid. Han var ved at blive "skønhedsbehandlet", som det lød - både når det gjaldt hud og hår.

Sport 2017 med 12 priser Sport 2017-showet bliver sendt på DR lørdag fra kl. 21.00. Arrangementet foregår i Jyske Bank Boxen i Herning, og der uddeles i alt 12 priser:



Danskernes Idrætspris.



Olympiske Håb.



BT Guld. Her er den fynske badmintonstjerne Viktor Axelsen blandt de nominerede, og han konkurrerer blandt andre med tennisspilleren Caroline Wozniacki.



Talentprisen.



Fidusbamsen.



Årets Mandlige Fodboldspiller. Her er fynske Christian Eriksen blandt de nominerede, og han konkurrerer med Kasper Schmeichel og Thomas Delaney.



Årets Kvindelige Fodboldspiller.



Årets energibundt. Her er fynske Poul Syberg Pedersen, GOG, blandt de nominerede, og han konkurrerer med Anna Pouplier (Familieidræt, København) og Ernst Lykke Nielsen (Gymnastikforeningen Køge Bugt).



Parasportprisen.



Årets Forbillede.



Årets Sportsnavn. Her er Viktor Axelsen blandt de nominerede, og han konkurrerer med Caroline Wozniacki samt sejlerne Katja Salskov-Iversen og Jena Mai Hansen.



Årets Jubelscener. Her er Viktor Axelsen blandt de nominerede.



Desuden indsættes en ny sportsudøver i Hall of Fame.

Lørdag aften dukker Poul Syberg nemlig op på landsdækkende tv - i DR - i forbindelse med det profilerede sports-gallashow Sport 2017 fra Jyske Bank Boxen i Herning. 73-årige Syberg er således nomineret til en af de 12 priser, som uddeles under showet - Årets Energibundt.

Da Sport Fyn lidt senere fik fat i mr. GOG, lød det:

- Det er jo den rene dekadence med den behandling.

- Men det er vel noget, du selv har bestilt?

- Der var nogle, der sagde, at det skulle jeg.

Poul Syberg afslørede dog ikke nærmere, hvem "nogle" er!

Syberg har ellers et afslappet forhold til muligheden for at vinde en pris for åben tv-skærm. Han siger:

- Jeg er ikke forfængelig. Jeg er egentlig en ret så beskeden person. Men på klubbens vegne er jeg glad for at være indstillet - og vil være tilfreds, hvis jeg vinder.

- Du er glad for at kunne promovere GOG?

- Det er sådan, det er.

Som nomineret til en af aftenens priser vil Poul Syberg have plads ved et af bordene "på gulvet" i Jyske Bank Boxen - i øvrigt med Stine Winther, U14-træner i GOG, ved sin side som ledsager. På tilskuerpladserne vil der yderligere sidde 18 repræsentanter for klubben på Sydfyn.

Og mon ikke den levende klublegende fra Sydfyn, der fortsat er særdeles aktiv, er et godt bud på en vinder? Det er i hvert fald ikke energi, Poul Syberg mangler.